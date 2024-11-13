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ВСУ нанесли серию ударов по городу-спутнику ЗАЭС

Рогов сообщил о трех взрывах при ударе ВСУ по Энергодару

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по городу-спутнику Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодару серию ударов, зафиксировано не менее трех взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Информация о пострадавших уточняется.

Представитель оперативных служб Запорожской области также сообщил ТАСС, что с 14:05 мск ВСУ ведут хаотичный артиллерийский обстрел Энергодара. По его данным, есть очаги возгорания.

В администрации города подтвердили, что украинские военные ведут артобстрел. Они призвали жителей оставаться не выходить на улицы.

8 ноября Рогов сообщал, что украинские войска нанесли очередные удары по Энергодару. В результате обстрела без электричества остались жители двух микрорайонов.

Ранее ВСУ более 20 раз атаковали объекты ЖКХ в Энергодаре за сутки.

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