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ВСУ более 20 раз атаковали объекты ЖКХ в Энергодаре за сутки

Губернатор Балицкий: ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ в Энергодаре

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за вторник, 22 октября, нанесли более 20 ударов беспилотниками по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, специалисты восстанавливают электроснабжение и водоснабжение города, а коммунальные службы перешли на работу в усиленном режиме.

В тот же день украинский дрон атаковал в городе Васильевка Запорожской области здание администрации. Беспилотник с боеприпасом подлетел к зданию районной администрации и ударил по кабинету главы Васильевского муниципального округа Натальи Александровны Романиченко.

В минувшую пятницу, 18 октября в Запорожской области беспилотники ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции. Один из ударов пришелся по жилому дому, расположенному на проспекте Строителей.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.

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