Рогов сообщил об ударах ВСУ по электросетям в Энергодаре

Украинские войска нанесли удары по городу Энергодару в Запорожской области. Как пишет в своем Telegram-канале глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, атака оставила без света два микрорайона населенного пункта.

«В результате обстрела со стороны нацистов без электричества остались жители двух микрорайонов — второго и третьего», — рассказал общественный деятель.

Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях во время обстрела.

6 ноября ВСУ также ударили по Энергодару. Было зафиксировано не менее трех прилетов. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что инфраструктуру Энергодара атаковали украинские беспилотники, в результате чего произошло не менее пяти взрывов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здание подстанции скорой помощи в Запорожской области.