Украинские войска обстреливают Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Энергодара, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«ВСУ ведут артобстрел города! Просьба оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить!» — отмечается в публикации.

13 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел со стороны украинских войск. В ночь на 13 ноября губернатор сообщал об обстреле частного домовладения в Шебекино, в результате которого загорелась надворная постройка.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один резервуар. Гладков уточнил, что на месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.