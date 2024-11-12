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В Запорожской области беспилотники атаковали высоковольтный трансформатор

Балицкий: в Запорожской области дроны ударили по высоковольтному трансформатору

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

В Запорожской области беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали высоковольтный трансформатор, свыше 40 тысяч человек остались без электроэнергии. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Дроны противника атаковали высоковольтный трансформатор в пгт. Михайловка. Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 23:05 по московскому времени.

В настоящее время организованы работы по переподключениям для восстановления электроснабжения, добавил Балицкий.

Накануне стало известно, что украинская армия готовится нанести массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевка, который расположен в Запорожской области. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, цель возможного подрыва — препятствовать будущему наступлению российской армии на город Запорожье.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого украинские власти не признают. Под контролем Вооруженных сил России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

Ранее Рогов заявил о попытках ВСУ сбить дроны в Запорожье над жилыми кварталами.

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