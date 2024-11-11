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Стало известно о подготовке ВСУ удара по дамбе в Запорожской области

Рогов: ВСУ готовятся нанести удар по дамбе в Васильевке Запорожской области

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Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся нанести массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевка, который расположен в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире программы «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«У нас есть точно подтвержденная информация — документально — о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак», — сказал он.

По словам Рогова, цель возможного подрыва — препятствовать будущему наступлению российской армии на город Запорожье. Эксперт отметил, что рядом с дамбой много жилых домов. Он назвал планы ВСУ готовящимся военным преступлением.

В понедельник военкоры сообщили, что ВСУ подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в Донецкой народной республике, чтобы затопить окрестности и замедлить продвижение российских войск. На Украине подтвердили повреждение дамбы и отметили, что уровень воды поднялся на 1,2 метра.

Ранее боец ВСУ раскрыл последствия подрыва дамбы Кураховского водохранилища.

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