В подконтрольном Украине городе Запорожье ВСУ пытаются сбить дроны над кварталами с плотной жилой застройкой. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В городе Запорожье опять слышны стрельба из стрелкового оружия и взрывы», — отметил он.

Рогов подчеркнул, что самая интенсивная стрельба происходит в Коммунарском и Шевченковском районах. По его словам, солдаты ВСУ не считают запорожцев за людей и называют «москалями» и «генетически неправильными украинцами».

Накануне стало известно, что украинская армия готовится нанести массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевка, который расположен в Запорожской области. По словам Рогова, цель возможного подрыва — препятствовать будущему наступлению российской армии на город Запорожье.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).