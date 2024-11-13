Украинцы сильно сократили свои денежные пожертвования для армии

Украинцы резко сократили свои пожертвования на нужды ВСУ из-за ухудшения экономической ситуации в стране и усталости от конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Частные пожертвования на военные нужды Украины резко сократились, что свидетельствует о том, что готовность украинцев вносить вклад в оборону ослабевает», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в начале конфликта на Украине пожертвования украинцев на нужды ВСУ были столь велики, что «на них можно было бы купить спутник для министерства обороны».

Однако в 2024 году украинцы стали более бережливыми в финансировании военных усилий. Это отражает растущие экономические проблемы и усталость от конфликта, пишет Bloomberg.

Организации собирают малую часть на военные нужды Украины — в этом году было собрано 1,4 миллиарда гривен ($34 млн). Более того, некоторые сборщики средств сообщают о десятикратном снижении пожертвований в пользу армии, отмечается в материале.

Кроме того, по данным агентства, «настроение по всей стране ухудшилось» из-за российских успехов, мобилизации и веерных отключений электроэнергии.

До этого британский журнал The Economist писал, что украинская армия в ближайшее время столкнется с ухудшением своего положения в ДНР на направлении Курахово, в Курской области, а также на Запорожском направлении.

Ранее стало известно о беспокойстве Украины из-за победы Трампа на выборах в США.