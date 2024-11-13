Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцы сильно сократили свои денежные пожертвования для армии

Bloomberg: украинцы сильно сократили пожертвования на нужды ВСУ

close
Global Look Press

Украинцы резко сократили свои пожертвования на нужды ВСУ из-за ухудшения экономической ситуации в стране и усталости от конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Частные пожертвования на военные нужды Украины резко сократились, что свидетельствует о том, что готовность украинцев вносить вклад в оборону ослабевает», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в начале конфликта на Украине пожертвования украинцев на нужды ВСУ были столь велики, что «на них можно было бы купить спутник для министерства обороны».

Однако в 2024 году украинцы стали более бережливыми в финансировании военных усилий. Это отражает растущие экономические проблемы и усталость от конфликта, пишет Bloomberg.

Организации собирают малую часть на военные нужды Украины — в этом году было собрано 1,4 миллиарда гривен ($34 млн). Более того, некоторые сборщики средств сообщают о десятикратном снижении пожертвований в пользу армии, отмечается в материале.

Кроме того, по данным агентства, «настроение по всей стране ухудшилось» из-за российских успехов, мобилизации и веерных отключений электроэнергии.

До этого британский журнал The Economist писал, что украинская армия в ближайшее время столкнется с ухудшением своего положения в ДНР на направлении Курахово, в Курской области, а также на Запорожском направлении.

Ранее стало известно о беспокойстве Украины из-за победы Трампа на выборах в США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами