Рогов заявил о продвижении российских войск к северу и югу от Курахова

Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись к северу и югу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На севере <…> провели зачистку населенного пункта [Новоселидовка]. Южнее Курахова, в Дальнем <…> идут активные боевые действия», — сказал председатель комиссии.

Рогов допустил, что оставшиеся в городе подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение в результате работы российских подразделений.

Накануне журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы России прорвали последнюю линию обороны к востоку от города Курахово. По его словам, российские войска контролируют около 15% этого населенного пункта.

11 ноября газета The Independent написала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бойцы ВСУ массово сдались в плен под Курахово.