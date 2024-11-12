Над Курской областью сбили две управляемые авиабомбы ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Курской области две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал глава региона.

Накануне Смирнов сообщил, что над Курской областью сбили четвертую за день ракету. Он уточнил, что снаряд уничтожили в приграничном районе региона.

В этот же день ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

8 ноября над Курской областью сбили еще одну ракету Вооруженных сил Украины. Глава области поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за работу и защиту региона.

Ранее СК завел уголовное дела из-за обстрела магазина в Курской области.