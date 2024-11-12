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Над Курской областью сбили две управляемые авиабомбы ВСУ

Смирнов: средства ПВО сбили над Курской областью две управляемые авиабомбы ВСУ

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Курской области две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал глава региона.

Накануне Смирнов сообщил, что над Курской областью сбили четвертую за день ракету. Он уточнил, что снаряд уничтожили в приграничном районе региона.

В этот же день ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

8 ноября над Курской областью сбили еще одну ракету Вооруженных сил Украины. Глава области поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за работу и защиту региона.

Ранее СК завел уголовное дела из-за обстрела магазина в Курской области.

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