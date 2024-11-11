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В Курской области ВСУ обстреляли храм, являющийся памятником архитектуры

ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в курском приграничье

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Подслушано Суджа/VK

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Фото с поврежденным зданием опубликовали в паблике «Подслушано Суджа».

Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих, которые обстреляли усадьбу И. Т. Викторова «Дворец для любимой» в Курской области.

Усадьба стала не первым поврежденным объектом культурного наследия от обстрела ВСУ в Курской области. Так, 11 октября была атакована усадьба князей Барятинских, более известная как санаторий «Марьино». Тогда на территорию усадьбы попали два снаряда, выпущенные из РСЗО HIMARS. После обстрела возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

Ранее настоятель храма в Курской области сообщил о минировании со стороны ВСУ.

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