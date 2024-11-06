СК завел уголовное дела из-за обстрела магазина в Курской области

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных за обстрел магазина в Курской области. Об этом пишет ТАСС, приводя данные Следственного Комитета.

«Дело возбуждено в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований», — говорится в сообщении.

Все произошло 3 ноября. Украинские войска при помощи беспилотника ударили снарядом по магазину в слободе Белая Беловского района.

Как сообщал глава региона Алексей Смирнов, в результате атаки на слободу пострадали два человека.

Украинские войска постоянно атакуют российские регионы при помощи беспилотников.

5 ноября сообщалось, что украинские дроны атаковали дом в Токмаке, от удара там выбило окна. ВСУ также атаковали гостиницу в Энергодаре. Повезло, что сброшенный снаряд не взорвался.

Ранее в Шебекино при обстреле пострадала женщина.