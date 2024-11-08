Над Курской областью сбили украинскую ракету

Над Курской областью сбили ракету Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Глава области поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за работу и защиту региона.

Этим утром сотрудник энергоснабжающей организации пострадал в Горловке в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по служебному автомобилю.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали здание подстанции скорой медицинской помощи в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Среди персонала пострадавших нет, отметили в Минздраве.

В конце октября во время атаки Вооруженных сил Украины по Бердянску пострадали три человека. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Балицкий также уточнил, что противник использовал снаряды с большим количеством поражающих элементов.

Ранее в Курской области уничтожили подземный командный пункт ВСУ.