На текущий момент Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на десяти участках фронта в Запорожской, Херсонской и Курской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState.

По данным проекта, российские войска продвигаются в районе населенных пунктов Первомайское, Нелиповка, Дарьино, Петровка, Юрьевка, Новоалексеевка, Дальнее, Макаровка, Ровнополь и Новодаровка.

Несколькими часами ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что на всей линии фронта складывается сложная ситуация для украинских войск. По его данным, ВС России имеют превосходство в живой силе и технике.

Накануне в силовых структурах сообщили, что ВСУ покинули существенное количество позиций к востоку от Константиновки в ДНР.

В этот же день российские операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области. Его обнаружили разведчики из группировки войск «Север».

Ранее в ДНР оценили положение украинских войск на фронте.