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Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск в зоне СВО

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск на всей линии фронта

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается на всей линии фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале генерального штаба ВСУ.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник (ВС РФ — прим. ред.), используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — заявили в украинском генштабе.

6 ноября представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой рассказал изданию «Украинская правда», что командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом из-за нехватки желающих воевать.

По словам Лихового, линия фронта в зоне боевых действий составляет 1300 километров. На некоторых участках фронта число российских военных превышает количество украинских в пять раз.

До этого украинская волонтерка Мария Берлинская заявила, что власти Украины должны принять решение о массовой обязательной мобилизации женщин. По ее мнению, если подобная мера не будет принята, то Украине придется сдаться.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ.

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