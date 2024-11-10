В Харьковской области уничтожен пункт управления ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что разведчики из группировки войск «Север» обнаружили пункт управления одного из подразделений ВСУ в Харьковской области.

«После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии на выявленный объект противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов», — говорится в сообщении ведомства.

FPV (First Person View) дрон — это беспилотный летательный аппарат, который оснащен специальной камерой, передающей видеосигнал на пульт управления пилота в реальном времени.

До этого российские военные впервые применили FPV-дроны на оптоволокне на Константиновском направлении в зоне СВО. Отмечается, что дроны на оптоволокне полностью устойчивы к воздействию радиоэлектронных помех, поэтому средства радиоэлектронной борьбы для воздействия на них абсолютно бесполезны.

Ранее ВС РФ уничтожили подземный командный пункт ВСУ.