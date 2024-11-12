Российские военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 12 ноября Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Брянской и Курской областями.

В ночь на 12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в регионе, загорелся один резервуар.

Утром 10 ноября ВСУ атаковали столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

Ранее Гладков сообщил о принятии мер на фоне угроз терактов в белгородских школах.