Крупнейшая атака на Московскую область. Утром над российскими регионами сбили 70 БПЛА Очевидцы сняли последствия падения обломков беспилотников в Подмосковье

Утром ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством дронов. ПВО перехватила 34 беспилотника, летевших на Москву. По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над российскими регионами сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны.

Украинские беспилотники атаковали российские регионы утром воскресенья — в период с 7:00 до 10:00 мск, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 34 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Москва и Подмосковье

Сегодняшняя атака — крупнейшая попытка украинцев атаковать Москву с начала СВО . Такого количества дронов именно над столичным регионом ранее еще не сбивали.

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о начале атак БПЛА в 8:37 мск.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорилось в сообщении градоначальника.

Позже Собянин сообщил, что к 9:55 мск известно об уничтожении уже 32 дронов. Их сбили в Раменском, Домодедово и Коломне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что в Раменском районе загорелись два дома в поселке Становое. Осколками ранена местная жительница. 52-летнюю женщину госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук. Она находится в состоянии средней тяжести.

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево утром не отправляли и не принимали рейсы. Самолеты перенаправили на запасной аэродром, а в Шереметьево ввели план «Ковер». В итоге в другие аэропорты прилетели 36 рейсов.

К настоящему моменту все ограничения на прилет и вылет в московских аэропортах сняты.

Другие регионы

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений».

Калужский губернатор Владислав Шапша написал в Telegram, что в результате атаки в области загорелся гаражный кооператив в городе Сосенский Козельского района. К настоящему моменту пожар ликвидировали. На месте организован оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости. В результате пожара повреждены три гаража. Пострадавших нет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что утром на территории Орловской области сбили восемь вражеских БПЛА, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался, что ночью ВСУ попытались нанести удары по Каменску-Шахтинскому, обошлось без пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram об атаке беспилотника на жилой дом.

«Вижу над головой беспилотник. Первое впечатление, что беспилотник строителей. Потому что они даже не обратили внимание. Показываю им, и в этот момент дрон врезается на уровне 4 этажа. Бежим вместе с главой округа Владимиром Николаевичем Ждановым, поднимаемся в квартиру. Слава Богу, все живы, мужчина, не пострадал, брился в ванной», — рассказал глава региона.

Позже, по его словам, беспилотник снова ударил в тот же дом.

«Сразу же выехали туда. К мужчине, к которому заходил несколько минут назад, зашел отец из соседнего дома проведать сына. После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Отец оказался под завалами. Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть. Оперативно прибыли сотрудники МЧС. Есть риск обрушения верхних этажей. В одной из квартир загорелись вещи и мебель — пожарными расчетами возгорание ликвидировано», — уточнил Гладков.

Сентябрьская атака

ВСУ впервые попытались атаковать Москву в мае 2023 года. Тогда беспилотники взрывались над куполом Сенатского дворца Московского Кремля.

Последняя крупная атака дронов на столичный регион произошла 10 сентября 2024 года. Тогда сообщалось о 20 сбитых дронах. Предварительно, Вооруженные силы Украины использовали дроны «Лютый». В подмосковном Раменском БПЛА попали в жилые многоэтажки, погибла женщина, 13 человек пострадали.

В доме на Спортивном проезде были повреждены обшивка, межкомнатные перегородки и оконные проемы, несущие конструкции остались целы. В подъезде, в который попал беспилотник, пострадали 54 квартиры из 102-. На Высоковольтной улице загорелись пять балконов, однако на квартиры огонь не распространился.