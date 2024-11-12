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Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области

БПЛА ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один резервуар

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один резервуар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся», — написал он.

Губернатор уточнил, что на месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Возгорание ликвидировано.

Он подчеркнул, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

В данный момент на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Жителей призвали спуститься в подвал.

Утром 10 ноября ВСУ атаковали столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 70 БПЛА.

Ранее Гладков сообщил о принятии мер на фоне угроз терактов в белгородских школах.

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