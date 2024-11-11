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Гладков сообщил о принятии мер на фоне угроз терактов в белгородских школах

Гладков: силовики принимают меры на фоне угроз терактов в белгородских школах

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Pixabay

Силовые структуры в курсе ситуации, связанной с угрозами терактов в школах, и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сообщения о возможных терактах в школах, а также информация о запугивании детей и родителей поступает из-за границы.

«Знаю про эту ситуацию, знаю про запугивание. Силовые структуры в курсе событий, в курсе этой ситуации, собирали сегодня генералов, обсуждали, принимаем меры», — заявил Гладков.

Губернатор призвал жителей доверять проверенным источникам информации и обращаться в правительственные органы, администрации городов и районов.

В конце октября белгородские Telegram-каналы сообщали, что в окно школы в Шебекино влетел беспилотный летательный аппарат. До этого Гладков сообщал, что три населенных пункта в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области были атакованы Вооруженными силами Украины, однако про школу он не упомянул.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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