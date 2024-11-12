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Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над регионами РФ беспилотников

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Девять беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области и два — над территорией Курской области», — проинформировали в ведомстве.

В ночь на 12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в регионе, загорелся один резервуар.

Утром 10 ноября ВСУ атаковали столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 70 БПЛА.

Ранее Гладков сообщил о принятии мер на фоне угроз терактов в белгородских школах.

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