Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над регионами РФ беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Девять беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области и два — над территорией Курской области», — проинформировали в ведомстве.

В ночь на 12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в регионе, загорелся один резервуар.

Утром 10 ноября ВСУ атаковали столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 70 БПЛА.

Ранее Гладков сообщил о принятии мер на фоне угроз терактов в белгородских школах.