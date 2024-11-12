Россия обсуждает производство БПЛА «Орлан» в других странах

Российские беспилотные комплексы «Орлан», разработанные Специальным технологическим центром (СТЦ), могут начать выпускать в странах-партнерах в рамках технологического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева в ходе международного аэрокосмического салона Airshow China 2024 в Чжухае.

По словам Михеева, госкомпания активно ведет переговоры с зарубежными предприятиями об организации производства «Орланов» на территории партнеров. Он отметил, что спрос на разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и «Орлан-30» действительно высокий, что обусловлено их высокой эффективностью в ходе боевых действий.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» также рассказал, что данные беспилотные летательные аппараты решают задачи воздушной разведки в тактической глубине с применением широкого спектра технических средств. «Орлан-30» в числе прочего применяется для целеуказания высокоточным управляемым боеприпасам.

В конце сентября генеральный конструктор компании «Специальный технологический центр» Роман Иванов утверждал, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине задействовано до тысячи российских беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30».

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «Орланы» являются серьезным вызовом для его страны. Он также отмечал, что украинская армия испытывает нехватку средств, в том числе систем противовоздушной обороны, чтобы противостоять дронам Вооруженных сил России.

Ранее Путин раскрыл планы по поставкам беспилотников в ВС РФ.