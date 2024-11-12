Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия обсуждает производство БПЛА «Орлан» в других странах

ТАСС: «Рособоронэкспорт» обсуждает производство БПЛА «Орлан» в других странах

close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Российские беспилотные комплексы «Орлан», разработанные Специальным технологическим центром (СТЦ), могут начать выпускать в странах-партнерах в рамках технологического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева в ходе международного аэрокосмического салона Airshow China 2024 в Чжухае.

По словам Михеева, госкомпания активно ведет переговоры с зарубежными предприятиями об организации производства «Орланов» на территории партнеров. Он отметил, что спрос на разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и «Орлан-30» действительно высокий, что обусловлено их высокой эффективностью в ходе боевых действий.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» также рассказал, что данные беспилотные летательные аппараты решают задачи воздушной разведки в тактической глубине с применением широкого спектра технических средств. «Орлан-30» в числе прочего применяется для целеуказания высокоточным управляемым боеприпасам.

В конце сентября генеральный конструктор компании «Специальный технологический центр» Роман Иванов утверждал, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине задействовано до тысячи российских беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30».

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «Орланы» являются серьезным вызовом для его страны. Он также отмечал, что украинская армия испытывает нехватку средств, в том числе систем противовоздушной обороны, чтобы противостоять дронам Вооруженных сил России.

Ранее Путин раскрыл планы по поставкам беспилотников в ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами