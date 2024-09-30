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Раскрыто количество «Орланов» в зоне СВО

СТЦ: в зоне СВО задействовано до тысячи российских беспилотников «Орлан»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине задействовано до тысячи российских беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30». Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор компании «Специальный технологический центр» (СТЦ) Роман Иванов.

«Но комплекс состоит не только из самолетов. Есть еще наземные системы, которые обеспечивают их применение. Они тоже не вечные, и это не простые вещи типа мачты с антенной, это высокотехнологичные комплексы», — сказал специалист.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские беспилотники «Орлан» являются серьезным вызовом для его страны. Он также отметил, что украинская армия испытывает нехватку средств, в том числе систем противовоздушной обороны, чтобы противостоять дронам Вооруженных сил (ВС) России.

27 сентября стало известно, что в подразделения ВС России начали поступать беспилотники «Альбатрос М5». Разработка ведет разведку в глубоком тылу противника и корректирует артиллерийский огонь. Летательный аппарат может находиться в воздухе около 4,5 часа, радиус действия — около 60 км, скорость — до 110 км/ч.

Ранее в России создали беспилотный гексакоптер для гуманитарного разминирования.

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Операция на Украине
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