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Путин раскрыл планы по поставкам беспилотников в ВС РФ

Путин: в этом году планируется увеличить в 10 раз поставки беспилотников в ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в прошлом году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, в этом году число поставленных в армию дронов планируется увеличить в 10 раз.

«В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее — практически в 10 раз», — подчеркнул Путин.

Заявление прозвучало на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

19 сентября Путин посетил предприятие «Специальный технологический центр» (СТЦ) в Санкт-Петербурге. В ходе время визита президент осмотрел образцы новых беспилотников.

В мае президент Путин заявлял, что российские оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в 4 раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза. Президент отметил, что данные показатели говорят о хорошем темпе работы военно-промышленного комплекса РФ.

Ранее сообщалось, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками.

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