Зеленский оценил российский БПЛА «Орлан»

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» являются серьезным вызовом для Украины. Об этом на пресс-конференции заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

«У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов», — сказал глава государства.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывает нехватку средств, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы противостоять российским беспилотникам.

«Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая «Орлан»? Очень дорого», — заявил политик журналисту.

До этого генеральный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов заявил, что в России в несколько раз выросло производство многофункциональных беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30».

По его словам, в будущем линейка БПЛА «Орлан» будет обновляться и совершенствоваться.

Генконструктор СТЦ Иванов рассказал, что Украина пытается копировать российский дрон «Орлан».

Ранее Зеленский раскритиковал план Китая по мирному урегулированию на Украине.