Министр обороны Германии допустил, что Трамп может пойти на сделку с Россией по Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус усомнился в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, как обещал ранее, но допустил, что он может пойти на сделку с Россией. Об этом пишет ТАСС.

Журналист издания Süddeutschen Zeitung спросил у министра, может ли Трамп пойти на сделку с РФ по Украине без учета интересов Киева и Европы.

«Да, опасность существует, и я надеюсь, что она не будет реализована», — сказал Писториус на пресс-конференции.

Если Украину не возьмут в Североатлантический альянс, то она может стать «постоянным очагом новых конфликтов в Европе», предупредил министр.

11 ноября американский телеканал CNN сообщил, что негативное положение дел на фронте на Украине омрачило настрой союзников страны и заставило их начать говорить о переговорах. По данным СМИ, страны Запада стали меньше говорить о перспективах украинской армии и начали допускать возможность переговоров с Россией.

5 ноября на выборах президента США одержал победу кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. По данным Washington Post, всего через день он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему украинского конфликта, в ходе которого Трамп высказался за его скорейшее разрешение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.