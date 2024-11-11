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На Украине допустили начало переговоров с Россией из-за провалов на фронте

CNN: союзники Украины меньше говорят о ее победе и обсуждают начало переговоров

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Reuters

Негативное положение дел на фронте на Украине омрачило настрой союзников страны и заставило их начать говорить о переговорах. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По данным телеканала, страны Запада стали меньше говорить о перспективах украинской армии и начали допускать возможность переговоров с Россией. По мнению журналистов, достижение целей, которые ставит перед собой украинская сторона, является недостижимым.

По словам эксперта Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) Рима Монтаза, в стране «тихо растет консенсус», и договоренности станут единственным способом остановки конфликта. Аналитик добавил, что на данный момент положение Вооруженных сил Украины слабое, сравнивая с февралем 2022 года.

5 ноября на выборах президента США одержал победу кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. По данным Washington Post, всего через день он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему украинского конфликта, в ходе которого Трамп высказался за его скорейшее разрешение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.

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