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Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине

Зеленский: сила и дипломатия должны работать вместе для мира на Украине

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сила и дипломатические усилия должны работать вместе ради завершения конфликта и гарантий, что он не повторится вновь. Его слова приводит Reuters.

«Мы прекрасно понимаем, что дипломатия не имеет перспектив без силы. Но без четкого понимания дипломатических целей одно лишь оружие не справится с задачей. Вот почему сила и дипломатия должны работать рука об руку», — сказал Зеленский.

По его словам, это единственный способ достичь прочного мира и не допустить повторения конфликта.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что Владимир Путин и одержавший победу Дональд Трамп 7 ноября провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. По данным издания, темой обсуждения стали достижение мира в Европе. Кроме того, избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах и скорейшем разрешении конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушков увидел изменение отношения к Украине в ЕС и США после победы Трампа.

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