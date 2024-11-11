Украинские беспилотники сбили в приграничном регионе России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов велось около 20.00 по московскому времени.

Также сегодня оборонное ведомство сообщало, что с 15.00 до 17.00 средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) — один над Курской областью, другой — над Белгородской. Еще два дрона были сбиты в Белгородской области в период с 13:30 до 14:30.

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Средства ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.