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В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

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РИА Новости

Над Белгородской областью сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили над регионом в период с 13:30 до 14:30. Таким образом российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить террористический акт по российским объектам, отметили в Минобороны.

Накануне дроны ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе Шебекино, который расположен в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что здание находится на улице Шумилова. Из-за действий украинских военных пострадал мужчина. Он навещал сына, квартира которого находится на третьем этаже дома.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали город и село в Белгородской области. По его словам, в селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки FPV-дрона в частном доме выбило окна, посекло фасад, забор и припаркованный легковой автомобиль.

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино и село Архангельское в Белгородской области.

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