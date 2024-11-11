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В Минобороны сообщили об уничтожении двух БПЛА над территорией России

МО РФ: два беспилотника сбиты над Курской и Белгородской областями

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Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«С 15.00 до 17.00 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области.

В Минобороны сообщали, что еще два беспилотника были сбиты в период с 13:30 до 14:30 по московскому времени. Таким образом российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить террористический акт по российским объектам.

Также дежурные силы противовоздушной обороны сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины в Воронежской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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