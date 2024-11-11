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Раскрыты последствия подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Боец ВСУ Бунятов: села подтоплены после подрыва дамбы Кураховского водохранилища

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Ivan Antypenko/Reuters

После подрыва дамбы Кураховского водохранилища оказались подтоплены села к западу от Курахово. Об этом рассказал боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов с позывным «Осман».

«Был подтоплен ряд деревень в направлении Богатыря (село в Великоновоселковском районе к западу от Курахово — «Газета.Ru»), — заявил украинский военнослужащий.

По словам Бунятова, дороги остаются пригодными для использования, однако перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг населенных пунктов ограничено. Также украинский боец обвинил Россию в произошедшем.

Днем того же дня сообщалось, что ВСУ подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в Донецкой народной республике, чтобы затопить окрестности и замедлить продвижение российских войск.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ продвигаются в городе Курахово, военные перерезают линии снабжения ВСУ, окружают населенный пункт.

Ранее в ДНР оценили положение украинских войск на фронте.

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