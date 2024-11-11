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Названы потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

МО РФ: ВСУ потеряли до 540 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 540 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Юг». Об этом сообщает министерство обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что российские войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Звановка, Миньковка, Николаевка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка и Курахово Донецкой народной республики.

Потери ВСУ, как сообщили в Минобороны, составили до 540 военных. Также украинская сторона потеряла боевую бронемашину, два автомобиля, 105 мм гаубицы М119 производства США и L-119 производства Великобритании.

Кроме того, российские войска уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два полевых склада с боеприпасами.

Днем 11 ноября британская газета The Independent сообщила, что российские военнослужащие окружили город Курахово, расположенный в Донецкой народной республике, с трех сторон.

Утром того же дня председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие страны уже вошли в восточную часть Курахово. После этого в населенном пункте начались ожесточенные бои.

Ранее украинские солдаты начали подготовку к отступлению из Курахово.

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