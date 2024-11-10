Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Курахово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовятся отступать из Курахово в ДНР из-за наступления российских войск. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Есть сообщения, что украинцы понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению. Это удивительно, потому что этот город — основа украинской обороны на юг Донбасса», — сказал он.

По его словам, российские войска активно продвигаются и в скором времени могут окружить Курахово.

10 ноября ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщал, что на территории Курахово проходят городские бои. По словам источников, украинская армия пытается перебрасывать туда небольшие группы.

До этого военкор Юрий Котенок сообщал, что у украинских войск осталось мало опорных пунктов около города Курахово, из-за чего российские военнослужащие могут отрезать последние пути отступления ВСУ.

Ранее фронтовой изобретатель заявил, что его собираются отправить на штурм Курахово.