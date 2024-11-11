ВС РФ почти полностью окружили Курахово в ДНР

Российские военнослужащие окружили город Курахово, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), с трех сторон. Об этом сообщила британская газета The Independent.

По информации журналистов, сейчас подразделения Вооруженных сил РФ находятся на расстоянии всего три километра от центра населенного пункта. Российские бойцы постоянно обстреливают Курахово, используя для этого системы залпового огня и артиллерийские орудия. Также в работе активное участие принимают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В материале приводятся слова неназванных солдат 33-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимают участие в сражениях за город. Они рассказали, что ежедневно выпускают по военным ВС РФ около 50 снарядов. Но попытки замедлить продвижение российских бойцов оборачиваются провалом, уточнили источники.

Комментируя ситуацию, начальник полиции населенного пункта Артем Щуся усомнился в способности украинских формирований удержать Курахово. Правоохранитель уточнил, что шансы ВСУ на успех заметно снизятся, если город будет окружен со всех четырех сторон.

«Я не думаю, что это (отстоять Курахово. — «Газета.Ru») возможно, учитывая реалии современной войны и современные технологии. В этом случае логистику можно было бы осуществлять только с помощью беспилотников», — подчеркнул мужчина.

Он добавил, что ведущая из города дорога регулярно подвергается атакам дронов. Из-за этого проехать по трассе можно только на бронированном автомобиле с системой радиоэлектронной борьбы.

Утром 11 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие страны уже вошли в восточную часть Курахово. После этого в населенном пункте начались ожесточенные бои.

Ранее украинские солдаты начали подготовку к отступлению из Курахово.