Появились кадры ударов по позициям ВСУ, выявленным при срыве угона Ми-8

Российская армия нанесла удары по позициям украинских войск, местоположение которых удалось выявить по данным, полученным при пресечении попытки угона вертолета Ми-8МТПР-1 ВКС РФ. Кадрами обстрела позиций ВСУ поделился Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео можно увидеть установку РСЗО, из которой ведется огонь.

11 ноября ФСБ сообщила об операции по пресечению угона вертолета радиоэлектронной борьбы. По данным ведомства, с российским летчиком в Telegram связались представители украинской разведки, которые попытались завербовать мужчину, убедить отравить членов экипажа, после чего перегнать воздушное судно на территорию, подконтрольную ВСУ.

Военный подыграл своему собеседнику, в результате чего удалось вычислить украинские позиции и нанести по ним удары.

В июле ФСБ России сообщала, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, пообещали $3 млн и гражданство Италии. Его также пытались запугать угрозами в адрес родственников. Что за самолет хотели угнать и мог ли летчик сделать это в одиночку, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в ФСБ рассказали, что западная разведка усилила работу по сбору данных о ВПК России.