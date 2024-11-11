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ФСБ показала видео о срыве операции Украины по угону российского вертолета

ФСБ показала видео о срыве операции Украины по угону вертолета ВКС РФ Ми-8

Федеральная служба безопасности показала видео о срыве операции Украины по угону вертолета Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЦОС ФСБ РФ информировали, что сотрудники ведомства сорвали операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России Ми-8МТПР-1. В результате работы российских контрразведчиков были выявлены места дислокации средств противовоздушной обороны и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ним силы РФ нанесли удары.

Летчик вертолета рассказал в видео, что с ним в мессенджере Telegram связался некий Сергей, как впоследствии выяснилось — представитель украинской военной разведки. Он предложил россиянину сотрудничество.

По плану украинской стороны, летчик должен был отравить членов своего экипажа, после чего угнать вертолет. Военный подыграл своему собеседнику, в результате чего удалось ударить по позициям ВСУ.

Ранее ФСБ России сообщала, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон Ту-22М3.

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Операция на Украине
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