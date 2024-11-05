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Подполковник ФСБ: западная разведка усилила работу по сбору данных о ВПК России

Подполковник запаса ФСБ Попов: Запад усиленно изучает российские наработки в ВПК

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Со стороны западных спецслужб в последнее время наблюдается усиленный интерес к российским наработкам, в первую очередь – к военно-промышленному комплексу, заявил член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса ФСБ Андрей Попов. В беседе с Tsargrad.tv он объяснил это специальными указаниями на фоне растущей роли страны в мировом противостоянии.

По словам Попова, он замечает не только интерес, но и «попытки дестабилизации обстановки». Сегодня лидеры западных стран уже заявляют о близости завершения конфликта на Украине, что говорит о наступлении переломной ситуации, убежден эксперт.

«Запад бросает все возможные резервы, использует свои возможности для ослабления нашей страны в попытке повлиять на исход СВО, которая для Запада и для всего мира вообще является поворотной точкой в истории противостояния между ним и светлым миром во главе с Россией», — утверждает Попов.

Он также добавил, что с растущей ролью России разведки получают дополнительные указания усилить работу по сбору данных о стратегических возможностях страны. Это касается и космической сферы, так как она связана с ВПК.

Напомним, 1 ноября правоохранители задержали граждан Франции и Германии, которые во время посещения Байконура пытались снять на камеру ракету-носитель «Энергия». Свой поступок они объяснили посещением космодрома, во время которого шли в сторону стенда динамических испытаний.

Ранее Лукашенко высказался о работе иностранных спецслужб.

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