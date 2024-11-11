ФСБ: украинская разведка пыталась угнать российский вертолет Ми-8

Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинской разведки угнать российский вертолет Ми-8МТПР-1. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские спецслужбы.

«Вскрыта и пресечена операция главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, сотрудники ГУР пытались завербовать летчика из РФ и убедить его угнать воздушное судно, чтобы впоследствии перегнать его в зону, контролируемую украинскими войсками.

Отмечается, что российские спецслужбы подыграли ГУР и в итоге сумели вычислить позиции ПВО и подразделений ВСУ, по которым впоследствии были нанесены удары.

В июле ФСБ России сообщала, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, пообещали $3 млн и гражданство Италии. Его также пытались запугать угрозами в адрес родственников. Что за самолет хотели угнать и мог ли летчик сделать это в одиночку, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее сообщалось об инциденте в США, где мужчина попытался угнать самолет, чтобы улететь в Эстонию.