«Одного пилота недостаточно»: что известно о попытке угнать на Украину российский Ту-22М3 Полковник Ходаренок: один пилот не смог бы угнать на Украину Ту-22М3

ФСБ России сообщила, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон стратегического ракетоносца Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, пообещали $3 млн и гражданство Италии. Его также пытались запугать угрозами в адрес родственников. Что за самолет хотели угнать и мог ли летчик сделать это в одиночку, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Оперативная игра и удар по аэродрому ВСУ

По данным ФСБ, к организации угона сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 спецслужбами Украины причастны страны блока НАТО.

Украинская военная разведка намеревалась завербовать летчика ВКС РФ, пообещав ему за угон итальянское гражданство. За это он должен был посадить стратегический бомбардировщик на одном из аэродромов республики. За предательство летчику также предложили $3 млн.

Он сам на видео ФСБ рассказал, что человек, общавшийся с ним в Telegram, представился как Павло и не скрывал, что он из украинских спецслужб. Пилот также отметил, что собеседник угрожал его семье:

«Ни морали, ни этики. Просили поджечь авиационную технику. Сразу начал с угроз в адрес моих родственников».

РИА Новости летчик сообщил, что спецслужбы Украины оформили его семье польские документы и счет в банке. По их задумке, его семья должна была выехать сначала в Турцию, а затем через Молдавию на Украину.

По словам российского военного, у него также просили бортовые номера самолетов. Однако мужчина пошел к командованию и все рассказал. ФСБ отмечает, что благодаря полученным данным была проведена оперативная игра и нанесен удар по аэродрому ВСУ «Озерное».

Что за самолет хотели угнать?

Для начала уточним, что Ту-22М3 (по кодификации НАТО Backfire) классифицируется как дальний сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Иными словами, он не относится к стратегическим бомбардировщикам. Стратегические бомбардировщики — это Ту-95 и Ту-160.

В настоящее время около 60 самолетов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 (по другим данным, не более 14 единиц) состоят на вооружении в Дальней авиации ВКС РФ. За время серийного производства всего было изготовлено 268 боевых машин.

Тактико-технические характеристики Ту-22М3 выглядят следующим образом:

длина самолета достигает 42,46 м, размах крыльев — 34,28 м;



максимальная взлетная масса самолета составляет 124 тыс. кг;



максимальная скорость полета на высоте 11 тыс. м — 2,3 тыс. км/ч;



тактический радиус действия достигает 2,4 тыс. км;



практический потолок (максимальная высота реального применения бомбардировщика) — 13,5 тыс. м.

Экипаж Ту-22М3 — четыре человека (командир, помощник командира, штурман-навигатор и штурман-оператор).

Боевая нагрузка самолета — 24,5 т (максимальная), 12 т (нормальная). Дальний бомбардировщик Ту-22М3 может быть оснащен управляемыми ракетами различных типов. Например, Х-22/32, гиперзвуковыми типа «Кинжал», свободнопадающими авиабомбами (и бомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции), морскими минами различных типов.

Подозреваемых в угоне может стать больше

В настоящее время в составе Дальней авиации ВКС РФ два тяжелобомбардировочных авиационных полка, оснащенных самолетами Ту-22М3, — 52-й тбап (аэродром постоянного базирования Шайковка Калужской области) и 200-й тбап (аэродром постоянного базирования — Белая Иркустской области).

Есть основания предполагать (на данном этапе это не более чем версия), что попытка угона боевой машины предпринималась на аэродроме Шайковка. С аэродрома Белая до Украины надо все же лететь практически через всю страну.

Есть и еще одно важное обстоятельство. Чтобы угнать боевую машину подобного типа, одного пилота (командира корабля) недостаточно. В его коварные замыслы должны быть посвящены практически все члены экипажа, особенно штурман-навигатор, который, по большому счету, и управляет полетом боевой машины. Так что нельзя исключать, что круг лиц, подозреваемых в угоне боевой машины, может и расшириться.

Если бы угон Ту-22М3 стал реальностью, то, вне всякого сомнения, это имело бы большой резонанс и немалые репутационные потери для Дальней авиации ВКС РФ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).