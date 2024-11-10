Украинские СМИ сообщили о ракетной атаке на Днепр

В городе Днепр на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в ряде регионов республики, в том числе в Днепропетровской области, действует воздушная тревога.

Как пишет «Страна.ua», воздушные силы сообщили о ракетной атаке на Днепр. Кроме того, взрывы слышны в Славянске Донецкой области. Там нам месте прилетов произошел пожар. Газета со ссылкой на местные паблики также пишет о взрывах в Запорожье, где якобы были запуски корректируемых авиационных бомб.

Прошлой ночью серия взрывов произошла в Киеве. Взрывы также были зафиксированы в Сумах, а в Сумской области была повреждена инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С этого момента они регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее в Киеве БПЛА попал в дом, где живет посол Эстонии.