Городские бои проходят в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На территории города идут городские бои», — сказали там.

Уточняется, что украинская армия пытается перебрасывать туда небольшие группы.

8 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о наступлении Вооруженных сил России к трассе Запорожье – Курахово. Он отмечал, что перерезание транспортной артерии западнее Курахово (Донецкая народная республика) создаст условия для дальнейших наступательных действий на сам этот город и ту украинскую группировку войск, которая в нем находится.

4 ноября военкор Юрий Котенок сообщил, что у украинских войск осталось мало опорных пунктов около города Курахово, из-за чего российские военнослужащие могут отрезать последние пути отступления ВСУ.

Он отметил, что попытки украинских солдат стабилизировать фронт лишь замедляют продвижение ВС России, которые уже вышли к Раздольному.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.