Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о наступлении Вооруженных сил России к трассе Запорожье – Курахово. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, российские штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию данной трассы, которая является главной транспортной артерией по снабжению группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком участке фронта.

Как отметил Рогов, перерезание транспортной артерии западнее Курахово (Донецкая народная республика) создаст условия для дальнейших наступательных действий на сам этот город и ту украинскую группировку войск, которая в нем находится.

4 ноября военкор Юрий Котенок сообщил, что у украинских войск осталось мало опорных пунктов около города Курахово, из-за чего российские военнослужащие могут отрезать последние пути отступления ВСУ.

Он отметил, что попытки украинских солдат стабилизировать фронт лишь замедляют продвижение ВС России, которые уже вышли к Раздольному.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.