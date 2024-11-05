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Военкор рассказал о проблемах украинских войск в Курахово

Военкор Котенок: у ВСУ осталось мало опорных пунктов близ Курахово в ДНР

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

У украинских войск осталось мало опорных пунктов около населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), из-за чего российские военнослужащие могут отрезать последние пути отступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он отметил, что попытки украинских солдат стабилизировать фронт лишь замедляют продвижение ВС России, которые уже вышли к Раздольному. По данным военкора, осталось занять несколько километров, чтобы отрезать пути отступления ВСУ западнее Курахово.

«Дальше у украинцев — подготовленный опорник южнее населенного пункта Богатырь. За Раздольным на север больше заранее подготовленных рубежей обороны нет», — отметил Котенок.

2 ноября эксперт Центра военно-политической журналистики, аналитик Борис Рожин заявил, что украинские формирования лишатся последнего укрепрайона на Южно-Донецком направлении, если покинут позиции в городе Курахово.

Ранее на Украине рассказали о тактическом кризисе армии страны на многих направлениях.

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Операция на Украине
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