ВСУ могут в любой момент потерпеть окончательный крах на фронте, это случится «внезапно». С такой оценкой в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, украинская армия «будет пытаться бороться и далее», однако «будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно».

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, сложно сказать продержится ли армия Украины до инаугурации президента США в январе.

До этого американский телеканал Fox News сообщал, что Российской Федерации понадобится как минимум еще один год, чтобы победить в конфликте на Украине «или заставить Киев отказаться от борьбы».

По мнению автора материала, после первых месяцев спецоперации Россия перевела конфликт в фазу длительного противостояния, а Владимир Путин подготовил страну к победе.

Ранее Украине предрекли развязку конфликта «в японском стиле».