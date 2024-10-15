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Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут внезапно потерпеть крах

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Oleg Petrasiuk/AP

ВСУ могут в любой момент потерпеть окончательный крах на фронте, это случится «внезапно». С такой оценкой в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, украинская армия «будет пытаться бороться и далее», однако «будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно».

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, сложно сказать продержится ли армия Украины до инаугурации президента США в январе.

До этого американский телеканал Fox News сообщал, что Российской Федерации понадобится как минимум еще один год, чтобы победить в конфликте на Украине «или заставить Киев отказаться от борьбы».

По мнению автора материала, после первых месяцев спецоперации Россия перевела конфликт в фазу длительного противостояния, а Владимир Путин подготовил страну к победе.

Ранее Украине предрекли развязку конфликта «в японском стиле».

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