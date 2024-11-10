Собянин рассказал о восьми сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о еще восьми сбитых беспилотниках, летевших в направлении столицы.

По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

«Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна», — поделился мэр столицы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Несколько рейсов, летевших в Москву, находились в зоне ожидания, и еще несколько были задержаны.

Также Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотника.

Над территорией Брянской области были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), над Ростовской областью — три, над территорией Белгородской области — два и еще один над Курской областью.

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.