В украинском городе Сумы повреждено предприятие

В городе Сумы на севере Украины получило повреждения предприятие. Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает ТАСС.

«Сумы <…> повреждено предприятие», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не приводятся.

9 ноября мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе после ночных «прилетов» оказалась повреждена одна из самых загруженных автотрасс города. По его словам, повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.

2 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что офицеры украинской бригады «Лють» могли попасть под удар при атаке на здание академии Национальной полиции Украины в Харькове.

Ранее беспилотник попал в дом в Киеве, где живет эстонский посол.