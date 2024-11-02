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В подполье рассказали подробности об ударе по зданию полиции в Харькове

Подпольщик Лебедев: под удар в Харькове могли попасть офицеры бригады «Лють»

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Национальная полиция Украины

Офицеры бригады «Лють» могли попасть под удар при атаке на здание академии Национальной полиции Украины, расположенное в Харькове. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Источник агентства рассказал, что снаряд упал рядом с постройкой.

«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона <...> «Лють», — добавил он.

1 ноября глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах на территории региона. Их зафиксировали в Харькове.

Позже пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что город подвергся ракетному удару. В результате атаки в населенном пункте было разрушено место дислокации правоохранителей, 26 из них получили ранения.

Комментируя ситуацию, координатор николаевского подполья рассказал, что в поврежденном здании располагались база националистического батальона «Кракен» и штаб военного комиссариата. Никакой информации о том, что в момент удара в помещениях могли находиться еще и члены бригады «Лють», в тот момент не поступало.

Ранее здание Генерального штаба украинских войск в Киеве получило повреждения из-за взрывов.

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