Офицеры бригады «Лють» могли попасть под удар при атаке на здание академии Национальной полиции Украины, расположенное в Харькове. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Источник агентства рассказал, что снаряд упал рядом с постройкой.

«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона <...> «Лють», — добавил он.

1 ноября глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах на территории региона. Их зафиксировали в Харькове.

Позже пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что город подвергся ракетному удару. В результате атаки в населенном пункте было разрушено место дислокации правоохранителей, 26 из них получили ранения.

Комментируя ситуацию, координатор николаевского подполья рассказал, что в поврежденном здании располагались база националистического батальона «Кракен» и штаб военного комиссариата. Никакой информации о том, что в момент удара в помещениях могли находиться еще и члены бригады «Лють», в тот момент не поступало.

Ранее здание Генерального штаба украинских войск в Киеве получило повреждения из-за взрывов.