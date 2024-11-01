В Харькове при ракетном обстреле разрушено здание полиции

В центре Харькова в результате ракетного удара разрушено место дислокации полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Национальной полиции Украины.

В публикации говорится, что в здание попали две ракеты, от него мало что осталось. Ранения получили 26 полицейских, одного спасти не удалось. Идет разбор завалов.

О взрывах в Харькове стало известно несколько часов назад. О них писал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Перед этим сообщалось, что в городе Дергачи, расположенном в Харьковской области, после взрывов начался пожар. Об этом заявил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Иных подробностей не приводилось.

1 ноября Вооруженные силы Российской Федерации уже вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области. Город уже покинуло все украинское руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации.

Ранее российские войска нанесли удар по военной академии Украины в Харькове.