Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные также сорвали атаки украинских войск в направлении хутора Зеленый Шлях и деревни Старая Сорочина. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 60, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину и автомобиль.

9 ноября Минобороны РФ также сообщало, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики, которые снабжают Вооруженные силы Украины. Кроме того, по данным ведомства, российские штурмовики Су-25 ударили ракетами по подразделениям ВСУ в приграничных районах Курской области.

Газета The Washington Post в своем материале от 8 ноября назвала положение ВСУ в Курской области «адским и абсолютно ужасным».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.