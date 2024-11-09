Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МО РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки в пяти населенных пунктах Курской области

Минобороны: ВС РФ отразили семь контратак ВСУ в Курской области за сутки

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные также сорвали атаки украинских войск в направлении хутора Зеленый Шлях и деревни Старая Сорочина. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 60, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину и автомобиль.

9 ноября Минобороны РФ также сообщало, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики, которые снабжают Вооруженные силы Украины. Кроме того, по данным ведомства, российские штурмовики Су-25 ударили ракетами по подразделениям ВСУ в приграничных районах Курской области.

Газета The Washington Post в своем материале от 8 ноября назвала положение ВСУ в Курской области «адским и абсолютно ужасным».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами